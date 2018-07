Effetti dell'alcol: nella giornata di sabato quattro persone in ospedale

Intervento dei volontari, nella tarda serata di sabato, per due persone alle prese con gli effetti dell'alcol. È accaduto a Olgiate Molgora, in Via alla Chiesa. Protagonisti un uomo di 35 anni e una donna di 38, per i quali è stato chiamato il 112. Sul posto è giunta l'ambulanza della Croce rossa di Merate che li ha successivamente accompagnati in ospedale in codice verde.

Nella notte fra venerdì e sabato si è registrato un altro caso di intossicazione etilica, a Lecco intorno alle 2, in Via Ghislanzoni: oltre all'ambulanza della Croce rossa di Lecco sono stati allertati anche i Carabinieri del comando di Lecco per una "accesa" coppia di ventenni. Il ragazzo e la ragazza sono stati poi trasportati in ospedale.

Il mese di giugno si è chiuso con un bilancio decisamente negativo per quanto concerne gli arrivi in pronto soccorso per motivi legati all'alcol: ben 23 persone.