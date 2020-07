Incidente in Valsassina e malore sul San Martino, interviene l'elisoccorso

Doppio intervento, nella tarda mattinata di giovedì 16 luglio, dell'elisoccorso nel Lecchese. Dapprima, intorno alle ore 11.50, il mezzo aereo di base a Villa Guardia (Como) è stato fatto decollare verso la ferrata del Zucco Pesciola, a Bobbio (Valsassina), dove una donna infortunatasi durante la scalata: l'escursionista, recuperata grazie al supporto del Soccorso Alpino e Speleologico, è stata trasferita in codice verde presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.

San Martino: trauma cranico

Poco dopo mezzogiorno, invece, è stato l'elisoccorso di Bresso (Milano) a raggiungere il Lecchese. Questa volta il teatro dell'intervento è stato il Monte San Martino, nella zona della Cappelletta della Madonna del Carmine, dove una persona, un escursionista di 71 anni, è caduto a terra a causa di un malore e si procurato un grave trauma cranico; per questo è stato soccorso in codice rosso, stesso codice con cui è avvenuta l'accettazione presso il Pronto Soccorso del nosocomio di via dell'Eremo.

Al lavoro anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico di stanza al centro sportivo "Al Bione".