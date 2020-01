Montagna: escursionista in difficoltà alla Bietti, lo salvano i pompieri

Nella giornata di sabato 11 gennaio, intorno alle ore 12.15, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco, supportati anche dall’elinucleo di Malpensa, sono intervenuti per soccorrere una persona in difficoltà in prossimità del Rifugio Bietti Buzzi sulla Grigna settentrionale nel Comune di Mandello del Lario.

Il malcapitato è stato tratto in salvo tramite l’utilizzo del verricello dell’elicottero Drago VF 84 dei Vigili del Fuoco, successivamente è stato trasportato illeso in una zona sicura.

