Triplo intervento dell'elisoccorso sui monti lecchesi: escursionisti recuperati su Grignetta e Corno Rat

Duplice intervento nello spazio di un'ora per l'elisoccorso di stanza a Villa Guardia (Como). Alle 12.45 circa il mezzo aereo e i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono stati inviati ad Abbadia Lariana per recuperare un escursionista infortunatosi sulla strada che collega i Piani Resinelli al Rifugio Rosalba, in Grignetta: le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione e il ricovero presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco è avvenuto in codice verde.

Un'ora dopo l'intervento al Corno Rat

Giusto il tempo di compiere il primo intervento che il mezzo e i tecnici sono nuovamente decollati in direzione Valmadrera: intorno alle ore 13.45 una donna di trentadue anni è caduta e si è ferita mentre stava percorrendo la strada che conduce verso la vetta del Corno Rat. La malcapitata, anche in questo caso, è stata verricellata a bordo del mezzo aereo e trasferita presso la base d'atterraggio di Villa Guardia; qui, nel frattempo, è giunta un'ambulanza di Lariosoccorso che ha trasportato l'infortunata presso l'ospedale "Sacra Famiglia" di Erba, dove la donna è stata ricoverata in codice verde.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grave infortunio in Grignetta

Qualche minuto prima delle ore 15, inoltre, l'elisoccorso di stanza a Bresso (Milano) è decollato per raggiungere la Cresta Cermenati, frequentatissima via che porta dai Piani Resinelli alla vetta della Grignetta. In quella zona è precipitato un escursionista di 53 anni, che si è provocato un trauma cranico di seria entità, che ha portato al ricovero codice giallo presso l'ospedale di Monza.

Gallery