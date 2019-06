Cadute e malori, domenica di interventi dell'elicottero in montagna

La bella domenica di sole ha portato con sé diversi incidenti in montagna. L'elicottero di Areu è stato impiegato in tre interventi. Prima di mezzogiorno sul Resegone, per soccorrere un uomo vittima di una caduta: l'escursionista è stato trasportato in ospedale in codice giallo dall'elisoccorso proveniente da Como.

Intervento in zona impervia anche all'Alpe di Giumello, pochi minuti più tardi, per una donna caduta. In azione gli uomini del Soccorso alpino, l'elicottero da Sondrio ha poi condotto la vittima a Gravedona.

Nel pomeriggio la chiamata a soccorsi è scattata per un malore nei pressi dell'Alpe di Era, a Mandello: elicottero da Como per una persona giudicata in codice giallo.