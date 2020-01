Moggio: precipita dal Sentiero degli Stradini, escursionista in coma al "Manzoni"

Elisoccorso al lavoro, nel primo pomeriggio di sabato 11 gennaio, a Moggio, in Valsassina. Qui un escursionista, un sessantaseienne di Cinisello Balsamo, è precipitato per un centinaio di metri dal Sentiero degli Stradini, tratto impegnativo di collegamento tra i Piani di Bobbio e i Piani di Artavaggio che presenta anche dei tratti da percorrere facendo uso delle catene, accusando un politrauma che, come riportato da fonti mediche, ha causato il coma del paziente.

Trasferito a Lecco in gravi condizioni

Sul luogo dell'incidente montano è stato inviato l'elicottero di stanza presso la base di Villa Guardia (Como): il personale di bordo, Soccorso Alpino compreso, ha eseguito le operazioni di recupero, cui ha fatto seguito il trasporto dell'escursionista presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.