Doppio intervento sulle montagne lecchesi: pompieri al lavoro sul Resegone, Soccorso Alpino a Valmadrera

Doppio intervento dei soccorritori sulle montagne del Lecchese. Intorno alle ore 12.30 un mezzo aereo ha raggiunto il confine tra Valmadrera e Civate in supporto della Stazione Cnsas del Triangolo Lariano. Una escursionista di 71 anni è caduta mentre scendeva dal sentiero della skyrace “Dario e Willy” e, per questo, si è procurata un trauma alla caviglia sinistra. Su attivazione della Centrale di Soreu - Areu sono partite a piedi le squadre territoriali: la donna, raggiunta dai tecnici, è stata valutata e imbarellata. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso di stanza al "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo, che ha preso in carico la persona infortunata per il trasporto in ospedale.

Nel pomeriggio il secondo intervento al Resegone

Nel pomeriggio, verso le ore 25, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco, assieme all’elinucleo di Malpensa, sono intervenuti per soccorrere due persone incrodate e in difficoltà nei pressi del Rifugio Azzoni, in vetta al monte Resegone. Dopo averli localizzati, i malcapitati sono stati tratti in salvo tramite l’utilizzo del verricello dell’elicottero Drago VF 82 in dotazione ai pompieri; successivamente i due sono stati fatti sbarcare illesi ai piani d’Erna.

