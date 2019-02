Elicottero in volo sul Resegone: soccorso un quarantenne

Elicottero e personale di soccorso al lavoro nella tarda mattinata odierna sul Resegone. Una squadra della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino è stata elitrasportata poco sotto la vetta della conosciuta montagna lecchese per vagliare la richiesta d'intervento in favore di un'escursionista di quarantadue anni, forse colpito da un malore mentre procedeva con la sua scalata.

Dopo l'intervento di primo soccorso, l'uomo è stato trasportato presso l'ospedale "Manzoni" di via dell'Eremo, Lecco, in condizioni non preoccupanti.