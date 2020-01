Resegone: escursionisti cadono per cento metri, recuperati grazie all'elisoccorso

Altro intervento sulle montagne del Lecchese. Dopo quello, con esito tragico, andato in scena nel corso della mattinata, nel primo pomeriggio dell'Epifania l'elisoccorso è entrato in azione nella zona del Rifugio Azzoni sul Monte Resegone per recuperare due escursionisti precipitati per circa centro metri: il mezzo aereo è stato fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como), supportato da un altro elicottero volato in vetta da Milano; sul posto sono stati trasferiti i tecnici e i medici del Soccorso Alpino e Speleologico di stanza al Bione. Allertati anche i carabinieri.

Caduti per cento metri sul Resegone

Le condizioni dei feriti sarebbero preoccupanti: l'intervento è stato effettuato in codice rosso, medesimo codice con cui i due sono stati accettati presso il Pronto Soccorso; la donna, trasportata al Sant'Anna di Como, ha riportato un trauma facciale importante, mentre l'uomo che era con lei, elisoccorso dalla squadra milanese, è stato portato all'ospedale civile di Gravedona con un politrauma stabile.