Scomparso sul Resegone: ritrovato il corpo sotto la Gamma 2

Elisoccorso e soccorsi via terra al lavoro, nel pomerigigo di venerdì 10 dicembre, sulle pendici del Resegone. Intorno alle ore 14.30 i tecnici del Soccorso Alpino sono entrati in azione sotto la ferrata Gamma 2 per trovare un escursionista che scomparso dalla giornata di giovedì; sul piazzale della funivia che conduce verso i Piani d'Erna si sono portati anche i carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Dopo circa due ore dall'inizio delle ricerche il cadavere del malcapitato, che sarebbe di origini piemontesi, è stato ritrovato dal personale di soccorso.