Si fa male mentre scala il San Martino: interviene l'elicottero per il soccorso

Intervento serale per i soccorritori sul Monte San Martino. Poco dopo le ore 19 di venerdì 26 giugno i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico sono stati elitrasportati, da un mezzo inviato da Villa Guardia (Como), sul frequentato massiccio per prestare intervento in favore di un escursionista infortunatosi a causa di una caduta. Il personale sanitario, dopo la consueta ricognizione e lo studio dell'intervento, ha verricellato la persona infortunata sul mezzo aereo e l'ha trasferita in codice verde presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.

