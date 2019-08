Malore e caduta in montagna: l'elisoccorso interviene in Valsassina

Doppio intervento dell'elisoccorso in Valsassina, dove sono in corso le operazioni di pulizia e messa in sicurezza dopo l'ondata di maltempo degli scorsi giorni. Poco dopo le 8.30 di giovedì 8 un mezzo aereo è stato fatto decollare, dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu), dalla base di Caiolo (Sondrio) verso la Culmine di San Pietro: l'intervento si è reso necessario per il malore occorso a un quarantaquattrenne, verricellato e trasferito, in codice giallo, presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Nella tarda mattinata, inoltre, l'elicottero di stanza presso la base di Villa Guardia (Como) è stato inviato nella zona di Deleguaggio, a Premana, per prestare soccorso a una persona caduta e infortunatasi: l'intervento, breve, si è concluso con il trasferimento in codice verde presso il medesimo nosocomio della città capoluogo.