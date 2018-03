Merate: si cerca Elio Panzeri, scomparso da venerdì mattina

E' scomparso dalle 7 di venerdì mattina Elio Panzeri, 66enne di Cassina Fra' Martino (Merate), che ha abbandonato la sua abitazione per non farvi più ritorno.

Pensionato, si sarebbe dovuto recare a Merate da un amico, ma alle 12.30 non si è ripresentato a casa come di cunsueto, facendo scattare l'allarme. Stando a quando appreso, Panzeri non si sarebbe nemmeno recato dall'amico, che ha chiamato presso l'abitazione del 66enne per avere informazioni sul suo stato di salute.

Non rintracciabile sul suo telefono cellulare, alla ricerca di Panzeri si sono buttati i carabinieri, allertati dalla famiglia del pensionato. L'uomo si è allontanato a bordo della sua Lancia Musa.