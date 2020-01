Elisoccorsi tre escursionisti sul Pizzo della Pieve

Soccorso Alpino ed elicottero nuovamente in azione nella tarda mattina di oggi, domenica 26 gennaio, per prestare aiuto a tre escursionisti, uno dei quali rimasto ferito a seguito di una caduta in Grigna. L'incidente è avvenuto sul Pizzo della Pieve nel territorio comunale di Esino Lario. in una zona impervia.

L'allarme al 118 è scattato alle 11.30, l'intervento è stato portato avanti in codice giallo ed è proseguito per oltre due ore. Il personale del Cnsas XIX Delegazione Lariana ha raggiunto i tre alpinisti "incrodati" sulla parete della montagna lecchese. Due sono stati recuperati illesi dall'elisoccorso di Milano. Il terzo invece è caduto e, cosciente, è stato trasportato all'ospedale di Gravedona con l'elicosoccorso proviente da Como.