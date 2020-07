Triplo intervento dell'elisoccorso a Moggio, Mandello del Lario e sulla Grigna Settentrionale

Per due volte, nel primo pomeriggio di domenica 12 luglio, l'elisoccorso ha volato sopra la Valsassina. Dapprima, alle 12.10 circa, il mezzo aereo è decollato dalla base di Villa Guardia (Como) verso Moggio: qui una donna di settantacinque anni ha accusato un malore ed è caduta a terra mentre si trovava in via don Paolo Mariani, vicino al Municipio cittadino. L'elicottero è stato poi deviato verso il Grignone e la donna è stata trasferita, in codice giallo, presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco dai volontari della Croce Rossa Valsassina, con sede a Balisio.

Secondo intervento: Grignone

Nel frattempo, infatti, sulla Grigna Settentrionale, nella zona della Cresta di Plancaformia, si è verificato l'infortunio di un escursionista di cinquantatrè anni. Sul posto sono stati trasportati anche i tecnici del Soccorso Alpino: le condizioni dell'uomo coinvolto, procuratosi il trauma a un arto inferiore, non sarebbero preoccupanti; è stata trasferito in codice giallo, via terra, presso l'ospedale "Fatebenefratelli" di Erba dai volontari di Lariosoccorso.

Terzo intervento: Mandello del Lario

Terza entrata in azione, alle 16.10, dell'elisoccorso comasco: una donna di 54 anni è caduta nella zona del Santuario di Santa Maria e si è procurata un trauma a una spalla. Sul posto si sono portati anche i Vigili del Fuoco con la squadra Saf (Speleo alpino-fluviale); la donna è stata trasferita in codice giallo al Pronto Soccorso dell'ospedale "Manzoni" di Lecco.