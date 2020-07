Scarica di sassi nel canale Comera: colpito un escursionista, vola l'elisoccorso

Intervento dell'elisccorso nella mattinata di sabato 18 luglio. Intorno alle ore 9.30 il mezzo aereo è stato inviato nella zona del canale Comera per recuperare un escursionista colpito da una scarica di sassi piovutagli addosso mentre stava risalendo l'impegnativa via. La persona ha rimediato il trauma arto, apparentemente non grave, ma non si hanno ancora informazioni sull'identità della malcapitata persona.

In vetta il Soccorso Alpino

Sul posto sono state inviate le squadre del Soccorso Alpino di stanza presso il centro sportivo "Al Bione" di Lecco, che hanno proceduto al recupero dell'infortunato, poi trasferito via terra presso il Pronto Soccorso dell'ospedale "Manzoni" di Lecco in codice verde.