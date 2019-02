Elisoccorso in azione a Barzio per uomo colpito da malore

Elisoccorso in azione a Barzio per soccorrere una persona vittima di un malore.

La chiamata alla centrale operativa di Areu è avvenuta alle 15.15: sul posto, in Piazza Garibaldi, è stata inviata l'ambulanza del Soccorso Introbiese e successivamente l'elicottero dal Sant'Anna di Como.

Il personale medico ha stabilizzato l'uomo, un 47enne colpito da evento neurologico, e lo ha caricato a bordo per il trasporto in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.