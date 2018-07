Bobbio: precipita vicino al Rifugio Lecco, escursionista elisoccorso

Elisoccorso in azione poco dopo mezzogiorno ai Piani di Bobbio, dove un escursionista di 38 anni si è infortunato in seguito a una caduta avvenuta a poca distanza dal Rifugio Lecco, nel territorio comunale di Barzio. Il personale aereo è stato fatto decollare dalla base di Villa Guardia, nel Comasco, ed è stato inviato sul posto: l'uomo, precipitato per circa sette metri sul terreno roccioso, è stato recuperato in stato cosciente; a causa della caduta si sarebbe provocato un politrauma.

Recuperato grazie ai tecnici lecchesi della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino, è stato trasferito presso l'ospedale "San Gerardo" di Monza.