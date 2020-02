Barzio, incidenti in alta quota: doppio intervento dei soccorsi ai Piani di Bobbio

Doppio intervento dei soccorsi ai 1.662 m.s.l.m. dei Piani di Bobbio. Poco dopo le 10.15 di giovedì 20 febbraio un elicottero è stato fatto decollare dalla base dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e da lì ha raggiunto la Valsassina: soggetto dell'intervento del personale sanitario è stato un uomo di ottantadue anni, caduto nella zona del Rifugio Buzzoni. Il malcapitato, con il supporto del Soccorso Alpino valsassinese, è stato caricato sul mezzo aereo e trasferito presso l'ospedale di Verdellino (Bergamo) in codice verde. L'intervento è durato circa un'ora e mezza.

Intorno alle 14.15, inoltre, i volontari del Soccorso Introbiese sono stati chiamati a intervenire per il lieve infortunio capitato a una cinquantaseienne nella zona delle piste da sci. Anche in questo è caso è stato necessario il supporto del Soccorso Alpino valsassinese, che ha contribuito all'intervento di primo soccorso: l'infortunata è stata condotta in ospedale in codice verde.