Cade in un canale sul sentiero del Cainallo: salvato da dieci tecnici e dall'elisoccorso

Un uomo di 56 anni, milanese, nel corso del pomeriggio di domenica è caduto in un canale impervio lungo il sentiero 25, che dalla località Cainallo di Esino Lario porta al rifugio Bogani, ai piedi della Grigna Settentrionale, intorno alla quota di 1580 metri di quota. Ricevuto l'allarme, intorno alle due la SOREU (Sale Operative Regionali dell'Emergenza Urgenza sanitaria a valenza interprovinciale) dei Laghi ha allertato il Soccorso alpino: subito si è compresa la gravità dell’intervento, perché l’escursionista, dopo la caduta, non era visibile dal fratello che era con lui, non rispondeva e non era raggiungibile, se non da persone con attrezzature e capacità alpinistiche.

Difficile il recupero del ferito

La strategia, in accordo con la Centrale, è stata quella di fare intervenire anche la squadra a terra della stazione Valsassina e Valvarrone in supporto all’equipe medica dell’elisoccorso di Como. Raggiunto il luogo i tecnici Cnsas, una decina, hanno stabilizzato il ferito e poi lo hanno recuperato con il verricello dell’elicottero in vista del trasporto all'ospedale "Manzoni" di Lecco, dov'è stato accettato in codice giallo. Un'operazione non facile, dato che l’escursionista si trovava all’interno di un canale impervio, con molte piante di alto fusto. Il fratello, illeso, è stato accompagnato al parcheggio. In questo caso, nella gestione dell’intervento è stata fondamentale la collaborazione con l’operatore della centrale SOREU dei Laghi. L'operazione di soccorso è terminata dopo oltre due ore di lavoro.