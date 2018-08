Si ferisce mentre è al lavoro: operaio elitrasportato in ospedale

Elisoccorso al lavoro nella mattinata di venerdì 17 agosto in località Prato San Pietro, frazione di Cortenova. Poco dopo le ore 9.30 il personale medico è stato chiamato a intervenire per soccorrere un operaio, infortunatosi a un arto inferiore mentre era al lavoro sull'impianto idrico della zona. L'uomo, di età finora non comunicata, ha ricevuto i soccorsi del personale inviato da Villa Guardia (Como) e dei volontari della Croce Rossa di Premana; allertati anche i carabinieri e i tecnici dell'ispettorato del lavoro per le verifiche e i rilievi del caso.

L'uomo, stabilizzato sul posto, è stato poi trasferito all'ospedale "Sant'Anna" di Como, dov'è stato accettato in codice giallo per la ferita alla gamba rimediata.