Erve: si fa male mentre tenta di raggiungere la Capanna Monza, elisoccorso

Intervento mattiniero della squadra del Soccorso Alpino lecchese, inviata nei sentieri che si perdono sopra Erve e raggiungono il rifugio Capanna Monza. In questa zona si è infortunato, poco prima delle ore sei, un escursionista di quarantasette anni: l'uomo, stando a quanto appreso, si sarebbe provocato la slogatura di una caviglia, grave al punto di non permettergli il rientro a piedi.

In volo si è levato anche l'elicottero di stanza presso la base di Villa Guardia (Como) e in moto si sono messi anche i vigili del fuoco. L'uomo, recuperato, è stato trasferito presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco per gli accertamenti e le cure del caso.