Escursionista in difficoltà sulla Grignetta: si alza in volo l'elisoccorso

Elisoccorso in azione, nel pomeriggio di domenica 1 settembre, per un escursionista in difficoltà nel canalone Caimi, in Grignetta. Intorno alle due di questo pomeriggio la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) ha fatto decollare il mezzo e il personale di stanza presso la base di Villa Guardia (Como), che hanno raggiunto l'uomo nella zona segnalata.

Stando a quanto appreso, l'escursionista non presenterebbe dei problemi di natura sanitaria: una volta arrivato sul posto l'elicottero, l'uomo è stato riaccompagnato a valle.