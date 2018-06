Cade sulla Grignetta e picchia il volto: elisoccorso al lavoro sulla cresta

Elisoccorso al lavoro da mezzogiorno sulla Grigna Meridionale (Grignetta), in prossimità del Bivacco Ferrario. Il mezzo aereo, su cui sono presenti i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino, sono entrati in azione per recuperare un'escursionista caduta nella zona della Cresta Cermenati.

Dalle poche informazioni fin qui raccolte, sembrerebbe che le condizioni della malcapitata, 59 anni, sarebbero serie: il mezzo di soccorso, inviato dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è stato allertato in codice rosso. La donna si sarebbe procurata un trauma facciale cadendo durante l'ascesa.