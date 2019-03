In difficoltà sul Grignone: il meteo complica le operazioni di soccorso

È in corso nel primo pomeriggio di domenica un intervento da parte del personale del Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana in Grigna Settentrionale, non lontano dal Rifugio Brioschi in vetta.

Dalle prime informazioni raccolte, sembrerebbe che ad andare in difficoltà sulla Cresta di Piancaformia e a chiamare aiuto siano stati due escursionisti, che tuttavia sarebbero in buono stato di salute. A complicare l'intervento sono le pessime condizioni meteo che persistono in quota e che al momento non consentono di individuare e portare a valle i due sfortunati escursionisti.

In un primo momento si era alzato in volo anche l'elicottero partito dall'ospedale di Sant'Anna, che è stato fatto rientrare poco dopo proprio a causa del meteo avverso.

