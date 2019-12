Grignone: doppio intervento in quota dell'elicottero per degli escursionisti infortunati

Doppio intervento sul Grignone nel corso del pomeriggio di venerdì 27 dicembre. Poco prima delle ore 13 l'elicottero con i soccorritori è stato fatto decollare dalla base dell'ospedale Papa Giovanni XXIII per recarsi sulla traversata alta, nella zona della Bocchetta di Campione: qui una donna sarebbe caduta e avrebbe accusato un infortunio a una caviglia; il personale di soccorso l'ha recuperata, caricata sull'elicottero e trasportata in codice giallo all'ospedale "Manzoni" per gli accertamenti del caso.

Secondo intervento sul Grignone

Nel pomeriggio inoltrato, intorno alle ore 15, il personale di soccorso fatto decollare dalla base di Caiolo (Sondrio) ha raggiunto la cresta di Plancaformia: qui un uomo di sessantotto anni è scivolato per alcuni metri, procurandosi un trauma cranico. L'intervento sarebbe comunque avvenuto presso il rifugio Brioschi: il malcapitato è stato da qui trasportato, sempre in codice giallo, presso il medesimo nosocomio della città capoluogo.

Nel corso della mattinata si erano registrati altri tre interventi in Valsassina, di cui due ai Piani di Bobbio e uno a Margno.