Elisoccorso in azione sulla Grignetta per una coppia di escursionisti

Incidente in montagna, nella mattinata di sabato, sulla Grignetta, non troppo distante dal Rifugio Rosalba. Una coppia di giovani escursionisti, entrambi di 28 anni, è andata in difficoltà, e la ragazza è caduta a valle per una decina di metri, procurandosi ferite.

La centrale operativa dell'Areu ha inviato l'elicottero da Como, allertando una squadra della XIX Delegazione lariana del Soccorso alpino. Gli escursionisti sono stati individuati verso le 11 e successivamente trasportati all'ospedale Manzoni di Lecco prima di mezzogiorno, entrambi in codice giallo.