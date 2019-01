L'elisoccorso fa la spola coi Piani di Bobbio: tre persone in ospedale per infortuni sugli sci

L'elisoccorso ha fatto la spola sulle piste da sci dei Piani di Bobbio in questa domenica 20 gennaio. Sono stati tre, infatti, gli interventi degli uomini di Areu per soccorrere persone vittime di infortuni.

Intorno a mezzogiorno il primo volo dell'elicottero per una persona vittima di una caduta: per fortuna nessuna grave conseguenza ma trasferimento al Manzoni con un trauma cranico cosciente.

Il secondo infortunio, poco prima delle 13, ha coinvolto un uomo scontratosi in pista. L'elicottero proveniente da Como lo ha trasportato all'ospedale di Gravedona in codice giallo per un trauma a una gamba.

Intorno alle 13.20 infortunio anche per un 24enne. Sul posto sia l'ambulanza sia l'elicottero decollato dal Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il ragazzo è stato valutato in codice giallo e accompagnato a Erba, per lui lussazione a una spalla.

Sulle piste di Bobbio oggi è davvero una pessima giornata: soccorsa (con l'ambulanza) e ospedalizzata anche una 18enne dopo una caduta dalle lievi conseguenze.