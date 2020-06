Caduta tra Medale e Pizzo Boga: intervento in codice rosso del Soccorso Alpino per un uomo

Intervento di primo soccorso in montagna nel pomeriggio del primo giugno. L'elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como) ha raggiunto, poco dopo le ore 17, la zona a cavallo tra Monte Medale e Pizzo Boga per prestare l'intervento in favore di un uomo di sessant'anni caduto in quella zona e procuratosi un trauma cranio-facciale a causa del sinistro; insieme al personale medico è stata portata sul posto anche una squadra del Soccorso Alpino della Stazione di Lecco di stanza al "Bione".

Le condizioni delle persone coinvolte sarebbero preoccupanti e l'intervento è avvenuto in codice rosso.

Aggiornamenti in questo articolo non appena disponibili.