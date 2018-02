Cade e si frantuma una gamba in montagna: soccorsa con l'elicottero

Incidente in montagna nella tarda mattinata di oggi. Vittima dell'infortunio una escursionista di 49 anni, scivolata e feritasi gravemente a una gamba all'altezza del rifugio Tavecchia a Introbio.

La chiamata per le emergenze intorno alle 11.30. Sul posto, per raggiungere l'impervia località in Valsassina, sono giunti l’elisoccorso di Como e una squadra del Soccorso Alpino. Una volta stabilizzata, la donna è stata trasferita in codice giallo all’Ospedale Manzoni di Lecco.