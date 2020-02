Premana: cade nella zona dell'Alpe Deleguaggio, grave un escursionista

Un mezzo dell'elisoccorso fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como) e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione Valsassina sono entrati in azione nella zona dell'Alpe Deleguaggio (Premana) per soccorrere un giovane escursionista locale. Il malcapitato, un 24enne, che faceva parte di un gruppo, sarebbe scivolato in un canalone in cui era presente del ghiaccio: a mobilitare la macchina del primo intervento sono stati gli stessi compagni di escursione.

Le condizioni del membro del gruppo sarebbero gravi, tanto che i soccorsi sono intervenuti in codice rosso: l'escursionista, incosciente a causa del politrauma, è stato tradotto presso l'Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, a Varese, con il codice di massima gravità.