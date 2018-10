Cade dalla Ferrata del Centenario sul Resegone: al lavoro l'elisoccorso

Eliscoccorso al lavoro, poco dopo le ore 11, sulla Ferrata del Cenetario al Resegone: un'escursionista è caduta durante la scalata verso la vetta, precipitando per alcuni metri e, stando a quanto riferito da ambienti ospedalieri, ferendosi in maniera seria a un arto inferiore. Sul posto si è portato un elicottero e il personale medico inviato in loco dalla base comasca di Villa Guardia, unitamente ai volontari del Soccorso Alpino di stanza al "Bione".

Le operazioni di soccorso e recupero sarebbero rese complesse dalla tipologia di terreno in cui sono attualmente in corso.