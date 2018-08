Cade sul sentiero 17 che porta al Resegone: uomo elisoccorso

Elisoccorso al lavoro nel primo pomeriggio di martedì 28 agosto per prestare soccorso a un escursionista di 74 anni, caduto mentre stava percorrendo il sentiero numero diciassette del Resegone, che conduce dalla vetta sul versante che si affaccia verso la Bergamasca. L'uomo sarebbe caduto e si sarebbe provocato un trauma serio a un arto, rendendo necessaria la chiamata ai soccorsi, usciti in codice giallo, per l'inivio in loco di un elicottero, partito dalla base comasca di Villa Guardia.

Al lavoro una squadra di tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino e Speleologico Lombarda, trasportata a poca distanza dal Rifugio Azzoni per l'intervento.