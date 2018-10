Precipita mentre è sul Resegone: escursionista elisoccorso

Brutta caduta per un escursionista impegnato in una camminata a poca distanza dalla vetta del Resegone. Per cause ancora da definire, l'escursionista sarebbe precipitato per qualche metro, provocandosi un trauma a un arto inferiore; stando a quanto riferito dagli ambienti ospedalieri, risulterebbe cosciente e vigile, reagendo agli stimoli dei soccorritori.

Per prestare il necessario intervento di primo soccorso è stato inviato sul posto il personale medico e l'elisoccorso di base presso la stazione sondriese di Caiolo.