Escursionista cade sul San Martino: elicottero al lavoro per il soccorso

Elicottero in azione dal primo pomeriggio, l'una circa, sul monte San Martino di Lecco per supportare la squadra lecchese della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino che ha soccorso un escursionista di settant'anni precipitato per una decina di metri non lontano dalla zona del "Crocione" posto sulla vetta del massiccio che domina la parte nord della città. Il mezzo aereo inviato dalla base comasca di Villa Guardia ha raggiunto la zona in cui si trovava l'infortunato, vericellato e caricato a bordo per il trasporto in ospedale.

L'uomo è stato accettato in codice giallo presso il nosocomio "Manzoni" di Lecco: stando a quanto raccolto, si sarebbe procurato un politrauma di entità importante.