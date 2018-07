Valmadrera, paura per un giovanissimo: cade dalla bici e viene elisoccorso

Paura nel pomeriggio di Valmadrera: un bambino di soli 6 anni è caduto presso i giardini pubblici di Via Casnedi, luogo dove si trovava con i genitori e stava giocando con la sua bicicletta. Una caduta avvenuta in discesa ha fatto battere la testa contro un'altralena, provocandogli delle lesioni preoccupanti che hanno fatto temere il peggio: la chiamata al numero unico per le emergenze (112) ha consentito l'invio di un elicottero dalla base di Villa Guardia (Como); arrivati sul posto, i sanitari, coadiuvati da un'automedica e da una pattuglia dei carabinieri, hanno prestato soccorso al giovanissimo.

Stabilizzato, il bambino è stato trasferito in condizioni non gravi presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.