Valsassina: doppio intervento dell'elisoccorso a Moggio e sulla Grigna Settentrionale

Per due volte, nel primo pomeriggio di domenica 12 luglio, l'elisoccorso ha volato sopra la Valsassina. Dapprima, alle 12.10 circa, il mezzo aereo è decollato dalla base di Villa Guardia (Como) verso Moggio: qui una donna di settantacinque anni ha accusato un malore ed è caduta a terra mentre si trovava in via don Paolo Mariani, vicino al Municipio cittadino. L'elicottero è stato poi deviato verso il Grignone e la donna è stata trasferita, in codice giallo, presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco dai volontari della Croce Rossa Valsassina, con sede a Balisio.

Secondo intervento: Grignone

Nel frattempo, infatti, sulla Grigna Settentrionale, nella zona della Cresta di Plancaformia, si è verificato l'infortunio di una persona, le cui generalità non sono state rese al momento note. Sul posto sono stati trasportati anche i tecnici del Soccorso Alpino: le condizioni della persona coinvolta, procuratasi il trauma a un arto inferiori, non sarebbero preoccupanti; è stata trasferita in codice giallo presso l'ospedale "Fatebenefratelli" di Erba.