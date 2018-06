Ennesimo guasto a un passaggio a livello, mattinata di disagi per i pendolari

Altra mattinata di disagi per i pendolari lecchesi, in particolare sulla linea Lecco-Molteno-Monza-Milano. A causa dell'ennesimo guasto a un passaggio a livello - di competenza Rfi - sulla tratta, si sono verificati ritardi di 15 minuti per il treno 5131 partito da Porta Garibaldi alle 9.14, di 28 minuti sui corrispondenti in partenza da Lecco (il 5140 delle 10.07).

Per quanto riguarda la Milano-Tirano, il treno 5281 (Sondrio 15.47-Lecco 17.45) e il treno corrispondente 5292 (Lecco 18.15-Sondrio 20.10) oggi sono stati cancellati, mentre il 4994 (partenza da Sondrio alle 13.17 in direzione Tirano) oggi verrà sostituito da bus, così come il corrispondente 4997.

Sulla Lecco-Carnate-Milano cancellazioni di alcune corse: la 10.855 da Lecco (13.37) per Porta Garibaldi (treno sostitutivo 10857 delle 15.08), la 10858 da Porta Garibaldi delle 14.52 (sostitutivo 10860 delle 15.22).

Come se non bastasse, in questo giovedì si aggiunge il disagio della chiusura delle biglietterie di Cernusco-Merate e Calolziocorte, mentre quella di Carnate Usmate sarà aperta solo fino alle 12.45.