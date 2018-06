Ennesimo guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni

Ennesimo guasto - di competenza Rfi - agli impianti che regolano la circolazione dei treni. Questa mattina, venerdì, è accaduto tra le stazioni di Milano Porta Garibaldi e Greco Pirelli, causando ritardi a cascata sui treni in partenza e in arrivo. Come ha comunicato Trenord, il disagio è stato risolto intorno alle 9.30.

Anche oggi, dopo la giornataccia di giovedì, sono previste comunque cancellazioni: il treno 5141 (Porta Garibaldi 13.44-Besana 14.44) non si effettuerà; a disposizione dei pendolari il 5143 in partenza alle 14.14 e diretto a Lecco. Indisponibile anche il 5150 (Besana 15.15), consigliato il convoglio 5152 che parte da Lecco alle 15.07.

Disagi anche sulla Lecco-Carnate-Milano. Il 10772 partito da Bergamo alle 10.21 ha raggiunto i 20 minuti di ritardo a causa del citato guasto, mentre il 10858 in partenza da Porta Garibaldi alle 14.52 non si effettuerà (sostitutivo alle 15.22 in direzione Lcco). Anche il 10855 da Lecco alle 13.37 è stato cancellato. Gli utenti diretti a Milano possono prendere il 10857 che parte da Lecco alle 14.07, oppure incrociare a Carnate i regionali provenienti da Bergamo.