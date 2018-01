Trovato morto a Milano un manager lecchese: la Squadra Mobile cerca un trans

Si sono spostate su un transessuale le indagini sulla morte di Enrico Maccari, manager lecchese di 55 anni trovato martedì 9 al termine di lunghe ricerche, iniziate addirittura nel Natale precedente. Il corpo di Maccari è stato rinvenuto in un appartamento di via Fratelli Pozzi, 1, nella periferia di Milano: l'immobile è di proprietà del trans su cui si stanno concentrando le ricerche. La morte di Maccari sarebbe comunque legata a cause naturali.

Sul cadavere è stata disposta l'autopsia, la cui data non è ancora stata fissata, che stabilirà se l'uomo ha fatto uso o meno di droghe nel periodo precedente al decesso.