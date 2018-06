Erba alta, scope mancanti, fontana malfunzionante: proteste al cimitero di Castello

Proteste vibranti da parte dei lecchesi che quotidianamente si recano al cimitero di Castello in visita ai propri cari. A suscitare polemiche, raccolte questa mattina dalla nostra redazione, è lo stato di abbandono e degrado in cui versa la struttura comunale.

Molti fedeli lamentano infatti lo stato di incuria del verde all'interno del camposanto, con l'erba cresciuta incolta anche fra le stesse tombe. Sempre più difficile, stando alle testimonianze raccolte, trovare scope e materiale per la manutenzione. Uno dei disagi più sentiti è però rappresentato dalla fontana, che non funziona da settimane: per recuperare l'acqua ci si è collegati direttamente al tubo, con frequenti piccoli "allagamenti" delle zone adiacenti.

La speranza dei frequentatori del cimitero è che, dopo le numerose segnalazioni inoltrate al Comune di Lecco, la situazione possa migliorare.