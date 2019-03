Grave bambino investito dall'auto del padre: una drammatica fatalità

Potrebbe esserci una superficialità alla base del drammatico incidente che ha coinvolto un bambino di 9 anni, giovanissimo turista della provincia di Milano, nel pomeriggio di mercoledì 6 marzo, attorno alle ore 17.45, in via Roma ad Aprica.

Infatti, stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe che il bambino, rimasto da solo all'interno dell'auto di famiglia, mentre il padre svolgeva una commissione, abbia disinserito il freno a mano del veicolo.

A quel punto l'autovettura, complice la pendenza del fondo stradale, si sarebbe avviata autonomamente. Il bambino, spaventato da quanto accaduto, avrebbe deciso di scendere dall'auto in corsa rimanendo però schiacciato da una ruota del mezzo in movimento.

Assenza di testimoni

Il condizionale è d'obbligo visto che il bambino era solo in macchina e, a ora, non vi sono testimoni conclamati. Resta quindi il dubbio, seppur remoto, che la tragedia sia stata scaturita dal mancato inserimento del freno a mano da parte del genitore.

Le indagini in corso sono condotte dai Carabinieri della Stazione di Aprica: l'auto della famiglia milanese è posta sotto sequestro. Ora il bambino è ricoverato in prognosi riservata con un politrauma presso l'ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo dopo che l'elisoccorso, partito da Caiolo, lo aveva in un primo momento condotto al Manzoni di Lecco.

Sotto choc il padre del piccolo. Entrato nel negozio aprichese per una commissione di routine, si è in pochi istanti trovato davanti al dramma. È sempre stato al fianco del figlio. Verrà sentito nelle prossime ore dagli inquirenti.