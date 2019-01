Escort a Lecco e in Provincia: il nostro territorio tra i meno viziosi d'Italia

Sono circa 104 le escort che lavorano a Lecco e provincia. Si tratta di prostitute (il dato non fa distinzione tra donne e trans) che ricevono a casa i loro clienti o che si recano nella loro abitazione (ma più probabile in camere di motel e alberghi). Quello diffuso dal portale per adulti svizzero Escort Advisor è un vero e proprio studio analitico del mercato della prostituzione non da strada. Il portale, infatti, grazie a una quantità elevata di dati reperiti in internet anche grazie alle ricerche effettuate da potenziali o effettivi clienti è stato in grado di stilare una classifica dei capoluoghi e delle province italiani non solo per numero di escort ma anche per prezzi e provenienze.

A livello di utilizzo del sito, quella di Lecco risulta una delle Province meno “viziose” in Italia con circa 2.000 utenti medi mensili che utilizzano Escort Advisor, anche se coloro che lo usano registrano

Il 50% in più di visite mensile (2,2 di media contro una media nazionale di 1,8)

Il 20% di pagine viste per visita (11 contro una media nazionale di 9).

Questo si riflette anche nel traffico su Google dove “Escort Lecco”

viene cercato mediamente circa 7.000 volte al mese,

pari a 21 volte per 1.000 abitanti, la media più bassa per abitante in Italia.​

Lecco nei bassifondi della classifica in Lombardia

Lecco si piazza al 104° posto nella classifica delle province con il più alto numero di escort (media per mille abitanti abitanti), e risulta essere anche una delle province più economiche della Lombardia ("meglio" solo Mantova e Pavia). Il prezzo medio di una prestazione a Lecco è pari a circa 80 euro (un indice di 1,7692) decisamente inferiore a quello medio della regione (a 100 euro).

Lecco si posiziona così a metà classifica (45° posto) per costo medio di una prestazione. Per confronto, nelle regioni più economiche come Calabria e Molise il prezzo medio è di soli 70 euro. A livello di prezzo la Lombardia è una delle regioni italiane con il prezzo più elevato (5° posto).

Gli utenti della province di Lecco sono anche mediamente molto più giovani della media Italiana, se questa media è 35-44. Il 38% è fra i 25 e i 34 anni contro il 28% della media nazionale (+25%).

Età e provenienze

La maggior parte delle escort che lavorano nel Lecchese (circa 200 nel capoluogo e altre 40 in alcuni Comuni della provincia) sono di nazionalità italiana. Qui di seguito il dettaglio delle provenienze: Argentina 10%, Brasile 21%, Cile 3%, Cuba 13%, Dominica 3%, Finlandia 3%, Italia 21%, Portogallo 5%, Romania 5%, Russia 5%, Slovacchia 3%, Spagna 3%, Ungheria 5%, Venezuela 3%.

Il 23% delle escort attive nel Lecchese ha un'età compresa tra 18 e 24 anni, il 46% tra 25 e 36 anni, il 28% tra 37 e 45 anni e il 3% più di 46 anni. La Provincia ha quindi una netta prevalenza di escort nella fascia di età 37-45 anni, (28% contro 18%) oltre il 40% in più della media nazionale.

Quattro le zone hot in città

Stando ai dati forniti da Escort Advisor, sono quattro le zone che manifestano la presenza di escort indicizzate: si tratta di Santo Stefano, via Cairoli, via Tubi e via Buozzi. Estendendo la ricerca alla provincia, invece, altre ne sono segnalate a Missaglia e altrettante sono localizzate a Colico, oltre a una a Introzzo, frazione del neonato comune di Valvarrone.