Escursionista cade nella zona di San Tomaso, intervento dell'elisoccorso

Soccorsi in azione in località San Tomaso sulle alture di Valmadrera nel pomeriggio di oggi, domenica 2 giugno. Poco dopo le 14 è scattato l'allarme al 118 per prestare aiuto a una persona di 55 anni caduta in una zona impervia. Sul posto (vedi foto) sono intervenuti anche gli uomini del Soccorso Alpino (Cnsas XIX Delegazione Lariana) con l'elisoccorso da Milano.

L'intervento è in corso in codice giallo. Molti i presenti, soprattutto in questa domenica di sole, nella zona di San Tomaso, meta di frequenti gite per i lecchesi e non solo.

