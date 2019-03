Cade in Grignetta: i soccorsi arrivano con l'elicottero

Paura per una caduta in montagna in questa domenica pomeriggio. Teatro dell'incidente la Grignetta, nei pressi del Rifugio Rosalba, dove un uomo di 42 anni è scivolato per cause accidentali, riportando serie ferite.

L'allarme è scattato intorno alle 14.40 e i soccorsi sono stati rapidissimi. La centrale operativa di Areu ha deciso di inviare sul posto l'elicottero partito dal Sant'Anna di Como, giunto intorno alle 15.

Gli operatori della XIX Delegazione lariana del Soccorso alpino e il personale medico hanno individuato e soccorso l'escursionista, trasportandolo in ospedale in codice giallo a Como: l'uomo avrebbe riportato un trama cranico facciale.