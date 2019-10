Civate: tragedia nei boschi, rinvenuto il corpo di un escursionista disperso

Hanno avuto un pessimo epilogo le ricerche operate, a partire dalle ore otto di sera, da varie squadre di soccorso nei boschi che attorniano Civate. Lì si sono concentrati gli sforzi per rinvenire un 77enne, disperso dalla serata di martedì: il suo corpo, purtroppo senza vita, è stato ritrovato poco prima della mezzanotte nella zona del Corno Birone. A lanciare l'allarme erano stati gli stessi famigliari della vittima, impauriti dal mancato rientro dell'escursionista.

Al lavoro si sono messi i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Lecco e del Lario Occidentale e del Ceresio, unitamente a Vigili del Fuoco e carabinieri. In volo, per dar manforte alle squadre intervenute via terra, si è levato anche un elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como). Nelle prossime ore saranno chiarite le cause che hanno portato al decesso della vittima.