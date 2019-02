Scivola alle pendici del Resegone e passa una notte nel bosco: recuperato escursionista straniero

Se l'è vista decisamente brutta l'escursionista venezuelano di ventidue anni recuperato nel pomeriggio dall'elisoccorso. Il giovane, scivolato durante la discesa dai Piani d'Erna durante la serata di giovedì, è rimasto nella Val Boazzo per tutta la notte, infreddolito e spaventato, appollaiato in una zona esposta e pericolosa.

Le urla e l'allarme

E' riuscito a cavarsela urlando a più non posso, venendo sentito da alcune persone in transito sulla Strada Provinciale 63 che collega Ballabio a Morterone; sono stati loro a lanciare l'allarme verso la una del pomeriggio di venerdì, contattando l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e permettendo così l'intervento di un mezzo aereo inviato dalla base di Villa Guardia, unitamente a una squadra del Soccorso Alpino di stanza a Lecco.

Inviato sul posto, il personale sanitario ha recuperato il giovane escursionista, verricellato e caricato sull'eliccotero per il trasferimento in ospedale. Fortunatamente, la caduta non gli ha causato dei traumi.