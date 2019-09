Escursionisti in difficoltà sul Sodadura: pompieri al lavoro per quattro ore, soccorso riuscito

I Vigili del fuoco del Comando di Lecco sono intervenuti domenica 15 settembre, intorno alle ore 19, nella zona del monte Sodadura vicino alla “baita del regadur”, con una squadra del Nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) e con l’elicottero dell’elinucleo dei pompieri di Malpensa.

Intervento lungo quattro ore

Stando a quanto riferito, due persone si sono trovate in difficoltà a causa della nebbia fitta e delle precarie condizioni di visibilità: lanciata la chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112), entrambe sono state soccorse ricorrendo ad apposite tecniche alpinistiche. Le due persone sono state recuperate e trasportate al sicuro presso il non lontano rifugio Nicola. Le operazioni di soccorso tecnico urgente sono terminate alle 23.