Esequie di Ettore Albertoni, anche bandiera di Lecco listata a lutto

Un addio doloroso, per la perdita di un grande dei nostri tempi. Si terranno oggi, venerdì 6 luglio dalle ore 15, alla parrocchiale di Barni, i funerali di Ettore Albertoni. E anche una delegazione del Comune di Lecco, di cui il professore fu consigliere comunale e protagonista attivo della vita politica e culturale, vi prenderà parte.

Albertoni è morto mercoledì all'età di 82 anni. Lunghissimo e ricco il suo curriculum: docente di diritto, ex presidente del Consiglio regionale della Lombardia, ex assessore alle Culture ed ex consigliere di amministrazione Rai. Avvocato civilista e d'impresa, Albertoni è stato direttore dell'Istituto giuridico della facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale di Milano e decano della facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi dell'Insubria. Come studioso si è occupato in particolare di federalismo.

In quota Lega è stato assessore regionale alle Culture dal 2000 al 2006 e poi presidente del Consiglio regionale dal 2006 al 2008, quando fu designato nel Cda della Rai.

«Promotore del percorso verso l'autonomia»

«È stato uno dei veri padri e promotori del percorso lombardo verso l'autonomia - ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi - ed è triste che ci abbia lasciato proprio quando questo percorso sta trovando concretezza».

Ad Albertoni è stato subito proposto - dal consigliere leghista Alessandro Corbetta - di intitolare una sala del Consiglio regionale lombardo.

Il sindaco di Lecco Virginio Brivio e il presidente del Consiglio comunale Giorgio Gualzetti, spiega una nota del Comune, «si uniscono al dolore dei famigliari, di parenti, amici, gruppi politici e istituzioni per la morte dell'Avv. Ettore Adalberto Albertoni, che nei suoi molteplici incarichi pubblici ha rivestito quello di consigliere comunale a Lecco e ha contribuito in particolare, con l'impegno nel suo ruolo di assessore regionale, a implementare la crescita e le attività culturali nel territorio lecchese».

L'Amministrazione comunale sarà rappresentata alle esequie a Barni dal vicepresidente del Consiglio Giovanni Colombo e accompagnata dalla bandiera cittadina listata a lutto.