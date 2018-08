Esodo per le vacanze, sarà un week-end da bollino rosso

Un'informazione decisamente preziosa per i lecchesi che hanno in programma la partenza per le vacanze nel primo week-end di agosto.

Secondo l'Osservatorio sul traffico di Anas, è previsto traffico da bollino nero nella mattinata di sabato, rosso nel pomeriggio e domenica mattina. L'ente stradale (gruppo Fs italiane) durante l'esodo estivo 2018 monitora i 26.000 km di rete stradale nazionale con l'utilizzo di 2.500 addetti, 1.100 automezzi, 2.534 telecamere e 580 pannelli a messaggio variabile. Il monitoraggio 24 ore su 24 della rete e l'assistenza per il pronto intervento saranno gestiti con 230 operatori impegnati nella Sala Situazioni (che lavora ininterrottamente) e nelle 21 Sale Operative compartimentali.

Il bollino rosso scatta a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 3 agosto 2018, quando si prevede un incremento di traffico per gli spostamenti verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l'itinerario E45 che collega i due versanti della penisola e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

Domani, sabato 4 agosto, bollino nero nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio si prevede traffico intenso da bollino rosso, in direzione Sud, sulle principali direttrici verso le località di mare e in uscita dai centri urbani.

Anche domenica 5 agosto è contrassegnata dal bollino rosso, ma solamente al mattino. Il traffico si preannuncia intenso anche per i numerosi spostamenti locali che si concentreranno lungo gli itinerari del mare.

Anas ricorda che è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti oggi, venerdì, dalle 14.00 alle 22.00, domani dalle 8.00 alle 22.00 e domenica dalle 7.00 alle 22.00.